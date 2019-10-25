Кабмін розширив можливості використання електрокарів для держорганів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту довкілля.

"Поступове збільшення частки електромобілів в структурі автопарку країни сприятиме зменшенню викидів вуглецю, покращенню стану довкілля та підвищенню енергетичної безпеки України. Також це дозволить відмовитися від використання імпортованих енергоносіїв на користь виробленої всередині країни електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з цією метою Кабінетом Міністрів України внесено зміни до двох постанов КМУ від 4 квітня 2001 р. № 332 та від 26 грудня 2011 р. № 1399", які розширюють можливості використання електромобілів для державних органів, установ та організацій.

У кожного Міністерства відповідно до підзаконних нормативних актів є можливість придбати автомобілі в межах визначених сум і кількості. Для Міністерств – це максимум 1,2 млн, для ЦОВВ – 900 тис. грн. Але існує обмеження щодо кількості і для міністерств – це лише 1 машина.

Тому вирішено, що у разі купівлі за кошти міністерства або відомства електрокару, що споживає значно менше палива, за відповідним дозволом Мінфіну, це обмеження може не застосовуватися.

"Ці зміни також спрямовані на дотримання умов ратифікованої Верховною Радою України Паризької кліматичної угоди, яка укладена з метою міжнародної протидії глобальним змінам клімату", - підсумували в міністерстві.

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