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25.10.19 10:46

Уряд призначив заступником міністра оборони Олександра Поліщука

Кабінет Міністрів вирішив призначити заступником міністра оборони України Олександра Поліщука.

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Про це повідомляє пресслужба Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Поліщука Олександра Миколайовича заступником міністра оборони України", - йдеться в тексті розпорядження №1001-р від 23 жовтня 2019 року.

Поліщук - військовий дипломат, експерт з питань оборонного будівництва і безпеки. Після завершення військової служби в 2010 році працював на посаді заступника директора департаменту військової політики і стратегічного планування Міноборони.

У 2012-2013 роках працював в РНБО на посаді державного експерта, у 2014-2017 роках був керівником департаменту з питань воєнної безпеки Апарату РНБО.

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