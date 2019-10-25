Суд у Києві заарештував оперуповноваженого, який накинувся на патрульного у спробі "відмазати" друга-порушника ПДР

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент стався 18 жовтня 2019 року в Солом'янському районі столиці. Патрульні поліцейські через порушення ПДР зупинили автомобіль, яким керував знайомий підозрюваного. Будучи присутнім під час з’ясування патрульними обставин вчинення адмінпорушення, оперуповноважений почав поводитися агресивно, перешкоджав спілкуванню працівників поліції з водієм, намагався залишити місце події з останнім.

При цьому законні вимоги поліцейських припинити такі дії не виконав. У подальшому штовхнув одного з них та вчиняв інші протиправні дії, спрямовані на опір правоохоронцям.

На цей час оперуповноваженому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 342 КК України (вчинення опору працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) та Голосіївським райсудом міста Києва обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

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