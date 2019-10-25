Асоціація польських журналістів закликала негайно звільнити Асєєва

Про це йдеться в заяві Асоціації польських журналістів (SDP), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Заклик про негайне звільнення журналіста поновили національні і міжнародні журналістські організації, зокрема центр моніторингу свободи ЗМІ Асоціації польських журналістів (SDP), а також Європейська федерація журналістів", - йдеться в заяві SDP.

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В організації нагадали, що увагу до справи Асєєва раніше привернула в Польщі журналістка Моніка Андрушевська, яка під час вручення цьогорічних нагород SDP у своєму зверненні акцентувала увагу на справі журналіста і необхідності докласти зусилля щодо його звільнення.

Нагадуємо, зв'язок з донецьким блогером і автором проєкту "Радіо Свобода" "Радіо Донбас. Реалії" Станіславом Асєєвим, відомим під псевдонімом Станіслав Васін, припинився 2 червня 2017 року. У липні представники угруповання "ДНР" підтвердили утримання в заручниках журналіста і дозволили йому зустрітися з матір'ю.

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22 жовтня 2019 року найманці РФ повідомили, що "засудили" до 15 років ув'язнення українського журналіста Станіслава Асєєва.