Пленум Верховного Суду просить Зеленського ветувати його законопроєкт щодо судової реформи: "Несе загрозу незалежності судової системи"

За таке рішення проголосували всі зареєстровані 163 судді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Законопроєкт №1008 становить загрозу незалежності судової системи. Ми наполягаємо на тому, щоб зміни до законодавства щодо судоустрою і статусу суддів обговорювалися із судовою системою. Це, я б сказала, наша політична вимога. Необхідно забезпечити незалежність однієї гілки від іншої", - заявила голова Верховного Суду Валентина Данішевська під час пленуму.

Водночас вона підкреслила, що судді не виступають проти будь-яких змін, вони за поступові зміни.

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"Щоб кількість суддів (Верховного Суду. - Ред.) змінювалася залежно від навантаження, а також природним чином (шляхом звільнення за власним бажанням і відставки. - Ред.)", - додала Данішевська.

Також вона зазначила, що багато міжнародних організацій подавали свої зауваження щодо цього законопроєкту.

Нагадаємо, 16 жовтня Рада ухвалила в цілому законопроєкт №1008 про судову реформу. Відповідний проєкт закону передбачає скорочення суддів Верховного Суду наполовину, повну зміну складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створення етичної комісії, яка перевірятиме членів Вищої ради правосуддя, ВККС та Верховного Суду.