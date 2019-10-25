Суд не зміг переглянути справу про "Корвалол"

На засіданні суду в четвер, 24 жовтня, було ухвалено рішення поновити слухання справи тільки після закінчення іншого судового процесу з тими ж учасниками, пишуть Подробности.

Нині в Господарському суді Києва паралельно слухається ще одна справа про "Корвалол". У ній "Фармак" виступає відповідачем, оскільки йдеться про позов "Дарниці" на рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), ухвалене в 2017 році на користь "Фармаку".

Партнер юридичної компанії AEQUO Олександр Мамуня, який представляє інтереси "Дарниці", вважає позицію суду безпідставною, оскільки рішення по суті справи можна було ухвалити вже сьогодні.

"Ключове питання - схожі чи не схожі знаки "Фармаку" і "Дарниці" - вже вирішене судами, зокрема Верховним. Тому не було підстав переглядати цю справу через те, що з'явилися нові обставини. У питанні подібності ніхто нічого нового не встановив", - прокоментував Мамуня.

Представники АТ "Фармак" на судове засідання не з'явилися.

Як повідомлялося, суди між "Фармаком" і "Дарницею" почалися 2004 року. Ще в 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" процес, де предметом спору було позначення "Корвалол". Проте в 2017 році "Фармак" поновив судовий спір, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Улітку 2017 року Апеляційна палата МЕРТ визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим щодо "Фармаку". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд за апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду своєю чергою направила справу на повторний розгляд до суду першої інстанції. Нині справу розглядає Господарський суд міста Києва.

Паралельно "Фармак" реанімував судовий процес, який стосується скасування держреєстрації препарату "Корвалол-Дарниця", посилаючись на нові обставини.

АТ "Фармак" засновано в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер з реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні з 1998 року. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн.