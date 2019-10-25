Від початку року понад тисячу строковиків Сухопутних військ уклали контракт із ЗСУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час брифінгу в Інформаційному агентстві АрміяInform розповів начальник відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України підполковник Микола Качаненко.

"Якщо брати по всіх Збройних Силах, то ця цифра буде щонайменше удвічі більшою. Нині строковики - це потенційне джерело комплектування армії військовослужбовцями контрактної служби", - зазначив Качаненко.

Звичайно, зі строковиками проводять агітацію у війкових частинах. І треба сказати, що залучати людей на контракт, які вже пересвідчилися, що таке військова служба, значно простіше.

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Є іще один нюанс. У Збройних Силах комплектування строковиками відбувається за екстериторіальним принципом. Тобто людина, призвана з Києва чи столичної області, тут служити не може. Повернутися "додому" він може тільки уклавши контракт.

"Майже всіх строковиків направляють після призову у навчальні центри, де вони проходять вишкіл. Наприклад, представники Президентського полку їдуть у навчальний центр, там шукають киян і проводять з ними бесіду. Такими чином чимало молоді погоджуються укласти контракт і служити ближче до дому", - додав він.