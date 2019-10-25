Я проїхався, побачив багато розрізаних заводів. Таке враження, що їдеш Чорнобильською зоною, - глава ОблВЦА Гайдай про Луганщину

Про це він сказав в інтерв'ю Hromadske.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Економічний розвиток. Я готовий говорити з інвесторами, але на таких умовах: якщо вони бачать, що можуть вкладатися — нехай самостійно проводять тендери, і нехай їхні компанії тут щось будують або ремонтують. Щоб не було корупційних складових, щоб ніхто не казав, що ми лобіюємо певну компанію", - зазначив Гайдай.

"Основне моє завдання — показати тимчасово окупованій території, що у нас все ремонтується, будується. Що у нас добре, спокійно, мирно. І мені би дуже хотілось, щоб за рік ми побачили не депресивний регіон, а величезний будівельний майданчик. Це стосується і ремонту доріг, і будівництва, і відновлення певних підприємств", - запевнив він.

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"Я проїхався, побачив багато розрізаних заводів, які стоять і розвалюються. Іноді таке враження, що їдеш десь по Припʼяті, по Чорнобильській зоні. Але це треба змінювати. Луганська область — найбільш відповідальна. Так, є лінія фронту і в Луганській, і в Донецькій області. Але грошей менше все ж таки на Луганщині. І ми раніше вже говорили про це трохи, що і в мирний час на Луганську область менше звертали уваги. Тому зараз ми будемо звертати увагу на все. Єдине, що хороше в такій важкій ситуації: все, що буде зроблено, одразу ж буде видно. Напевно, головна мета: ремонтуючи, будуючи, домовляючись про нові інвестиції, треба показати окупованій частині Луганської області, що в нас набагато краще. Щоб люди там зрозуміли, що вся та пропаганда, яка їм в уха вкладається, що це неправда", - розповів Гайдай.

Чиновник уточнив, що іноді спілкується з президентом. "І регулярно - з Андрієм Єрмаком (помічник президента. - Ред.). Єрмак - це справді мій друг. Я давно його знаю", - сказав Гайдай.

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За його словами, він уперше почув про те, що може очолити Луганщину саме від Єрмака.