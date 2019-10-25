Уявіть, що на вході до РАЦСу з вас просто так беруть 1800 грн, - нардеп від СН Мотовиловець про "майданчики Яценка"

Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

Коли корупція звичайна, наприклад, у закупівлях, у тебе є шанс звернутися в Антимонопольний комітет, правоохоронні органи. Так звані "майданчики Яценка" - це класичний приклад політичної корупції. Коли депутати публічно ухвалюють закон і зобов'язують тебе платити їм гроші... Це поправки, які п'ять разів ставилися на голосування. Це коли на всю країну показали: "Дивіться, зараз ми будемо красти ваші гроші". Я по-іншому це не називаю", - зазначив він.

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Для розуміння того, як працюють оціночні "майданчики Яценка", Мотовиловець навів приклад з одруженням.

"Ми вчора довго дискутували на цю тему з Льошею Соболєвим - це директор "Прозорро.Продажі". І він навів у приклад РАЦС. Уявіть, ми з вами вирішили одружитися. Несемо заяву. А нас біля входу до РАЦСу зустрічає чотири амбали, що представляють чотири майданчики, і кажуть: "Хочете одружитися, віддавайте паспорти, ми їх самі занесемо. З вас 1800 грн". Запитуємо: "А можна без вас?" А вони відповіли: "Ні"", - пояснив нардеп, додавши, що за цим принципом можна почати "доїти" українців у будь-якій сфері.

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Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Усі члени фінансового комітету ВР мають пройти перевірку на детекторі брехні"