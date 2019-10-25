"Ми трахнемо ці майданчики до того, що хтось сяде за ґрати", - Арахамія про корупційні схеми. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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"Ми зі свого боку як фракція "Слуга народу" обіцяємо нашим виборцям, до 1 січня не буде жодних майданчиків існувати, ця монополія - усього, не буде взагалі жодних прокладок. З іншого боку, я особисто, це вже особиста справа, якщо ми так багато часу витрачаємо, я доб'юся, тому що депутати можуть мати депутатський контроль, - ми трахнемо ці майданчики до того, що хтось сяде за ґрати, я обіцяю", - заявив він.

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Нагадаємо, САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому 11 народних депутатів від партії "Слуга народу", які працюють у комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, могли отримати хабар 30 000 доларів.

Колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня перевірку пройшов Олександр Дубінський. Офіційний результат буде відомий 28 жовтня.

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія пройде перевірку на детекторі брехні в прямому ефірі 24 жовтня о 16:00.

24 жовтня про проходження поліграфа заявив нардеп від СН Качура: "Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю".

24 жовтня поліграф пройшла нардепка Василевська-Смаглюк: "Грошей не брала, але приховує, що пропозиції були". Також поліграф пройшов нардеп Олег Марусяк: "Нічого не знає про можливі хабарі. Картає себе за недостатні знання для роботи в Раді".