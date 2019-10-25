Я знаю людей, які точно не взяли ці гроші, - нардеп від СН Мотовиловець про спроби підкупу за "майданчики Яценка"

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

На запитання чи давали комусь із його колег хабар, Мотовиловець сказав: "У мене немає доказів, щоб таке говорити. Я знаю людей, які точно не взяли ці гроші".

При цьому він підкреслив, що пропоновані суми різнилися від 20 до 30 тис. доларів залежно від фракції. Велику суму за відмову підтримати документ, за його словами, пропонували саме "слугам народу", оскільки "наш законопроєкт і нас більше".

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Повний текст інтерв'ю з Андрієм Мотовиловцем читайте тут.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"