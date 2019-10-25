Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбук Деркач, опублікувавши копії документів, передає Цензор.НЕТ.

"Як і обіцяв на пресконференції, подав разом з колегами проєкт постанови про створення ТСК, яка повинна буде розслідувати факти міжнародної корупції та лобіювання незалежно від прізвищ, громадянства і посад осіб, які брали участь у розкраданні нашої держави. Незважаючи на опір Апарату Верховної Ради при реєстрації, упевнений в результативності, як голосування за створення ТСК, так і успішності результатів її роботи", - розповів нардеп.

"Основними завданнями ТСК будуть:

1) Здійснення розслідування діяльності глави Національного банку України Гонтаревої В.А., спрямованої на руйнацію банківської системи країни, порушення чинного законодавства у сфері фінансової діяльності, пов'язаної з примусовим закриттям комерційних банків, спекуляції на курсі гривні, знецінення заощаджень громадян України й участі в розкраданні міжнародної технічної допомоги.

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2) Здійснення розслідування діяльності Міністерства фінансів України на чолі з Міністром Яресько Н.І., яка привела до необґрунтованого збільшення обсягів зовнішнього боргу України з елементами прямого умислу на закладення України в заставу зовнішнім кредиторам, покладання на громадян України додаткових боргових зобов'язань в розмірі більш як 100 млрд доларів США і створення протиправної схеми продажу облігацій внутрішньої державної позики і міжнародних запозичень, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, зокрема через підконтрольну Гонтаревій В.А. компанію "ICU".

3) Проведення перевірки відомостей, зазначених у Звіті Рахункової палати від 19 грудня 2017 №26-8 щодо встановлених порушень у сфері використання міжнародної технічної допомоги на суму 5,3 млрд доларів США, а саме в частині неефективного використання донорських коштів уряду США і неналежного здійснення контролю Міністерства економічного розвитку України, як координатора цієї діяльності.

4) Розслідування фактів незаконного лобіювання при видобутку і постачанні на територію України енергоносіїв і незаконного ціноутворення для українських споживачів з можливим протиправним використанням міжнародних фінансових інструментів, спрямованих на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

5) Ініціювання розслідування питань щодо незаконних дій Уряду Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б. про використання коштів державного бюджету для закупівлі медичних препаратів через так звані міжнародні організації, шляхом виведення і утримання грошових коштів (на термін більше року) на їхніх рахунках, що призвело до порушення вимог чинного бюджетного законодавства України та мало вигляд безвідсоткового кредитування, відмивання і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

6) Ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України", - розповів Деркач.

Як наголошується в постанові, до складу ТСК мають увійти 18 осіб.

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"Обрати головою ТСК народного депутата України - Дубінського Олександра Анатолійовича, секретарем - Деркача Андрія Леонідовича", - сказано в документі.



















