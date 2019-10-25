Економічні епізоди кримінальних проваджень щодо оточення Януковича будуть направлені в НАБУ, а справи про розстріли на Майдані - у ДБР, - ГПУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГПУ.

За даними відомства, 21 жовтня 2019 року створено Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, з функцією координації досудового розслідування у цих провадженнях.

На цей момент ведуться консультації і найближчим часом буде сформована робоча група за участю захисників сімей загиблих на Майдані, яка візьме участь в аудиті проваджень щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності.



"Наразі поширювана інформація про нібито зупинку розслідування проваджень щодо злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, є неправдивою і маніпулятивною. Ця тема має розглядатись у рамках закону і з повагою до родичів загиблих на Майдані та суспільства в цілому, які шостий рік не отримують відповіді на питання, які змінили їхні життя", - йдеться в повідомленні.

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Розслідування у провадженнях стосовно зазначених злочинів проводили 43 слідчі та прокурори управління спеціальних розслідувань ГПУ. Водночас, згідно із законодавством України, органи прокуратури з 20 листопада втрачають право на досудове розслідування, і всі провадження після аудиту мають бути передані відповідним органам досудового розслідування.



Так, до НАБУ буде скеровано економічні епізоди кримінальних проваджень щодо оточення колишнього президента Віктора Януковича. Провадження, які стосуються розстрілів на Майдані та інших насильницьких злочинів, будуть передані до ДБР. В майбутньому, за потреби, з метою комплексного дослідження певні епізоди можуть консолідуватись Генеральним прокурором в одному органі досудового розслідування.

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Найближчим часом буде призначено нове керівництво управління спеціальних розслідувань ГПУ з числа прокурорів, які там працюють та успішно пройшли тестування.