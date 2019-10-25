Сина засновника "1+1" Роднянського, який проживає в РФ, призначено радником у Кабміні, - Reuters

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в Кабміні.

Раніше Роднянський-молодший, який є економістом Кембриджа, працював у команді президента Володимира Зеленського, займаючись економічною програмою.

Також наголошується, що його батько, який зараз живе в РФ, очолюючи "1+1", допоміг нинішньому главі держави стати популярним в Україні.

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Водночас сам новий радник уряду визнав, що, погоджуючись на цю посаду, розумів, що його прізвище може залучити до його призначення небажану увагу.

"Люди, які працювали в президентській канцелярії, говорили мені, що моє прізвище є фактором ризику. Моє прізвище може спровокувати скандал саме по собі. Мені сказали про це ще до того, як я вирішив, чи хочу я працювати (в уряді) чи ні", - заявив він.