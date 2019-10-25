Справа про продаж неіснуючих автомобілів Мінінфраструктури застрягла в суді

Як повідомила Цензор.НЕТ одна з постраждалих від афери Швидкого волонтерів, гімнастка Надія Васіна, через заміну судді справу почали розглядати спочатку. У середу слухання знову мало суто технічний характер - продовжили санкції, Швидкого залишили під арештом у Лук'янівському СІЗО.

"Ми розуміємо, що заміна судді відбулася не просто так, а щоб затягнути справу. На кількох попередніх судових засіданнях суддю знайомили зі справою. Затягували справу і раніше. Спершу Швидкий навіть визнав себе винним у кількох епізодах. А потім відмовився від своїх слів. Потім він не приходив до суду, а згодом - без причини не прибули його адвокати. У середу йому знову продовжили арешт. Він не віддає гроші і його не садять. У лютому виповниться два роки з моменту арешту", - говорить волонтерка.

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Швидкого звинувачують у тому, що, видаючи себе за наближеного до Міністерства інфраструктури, він брав з людей гроші за продаж автомобілів, нібито списаних міністерством. Насправді, ніяких автомобілів не існувало і з міністерством Швидкого нічого не пов'язувало.

"Швидкий дуже сильно втирався в довіру. Мені його, наприклад, порекомендував мій хороший друг - вони з ним здружилися, разом на природу виїжджали. Тому я і подумати не могла, що є підступ", - додала Васіна.

Через афери волонтерка втратила кілька тисяч доларів. Швидкий обіцяв продати їй автомобіль, який вона мала намір передати українським воїнам.

"Попалися на це сотні людей, але всі дуже бояться. До суду мало хто приходить - тільки я і ще кілька людей. Бояться Швидкого і його зв'язків", - говорить гімнастка. За словами Васіної, їх побоювання не марні. Загрози з боку Швидкого і його родичів потенційно можливі.

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Розгляд справи за обвинуваченням сина депутата Київради Миколи Швидкого Андрія в шахрайстві на мільйони гривень триває вже понад 1,5 року. У справі фігурують сотні постраждалих, яким підсудний продавав неіснуючі автомобілі.