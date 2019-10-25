Організм не може жити і не хворіти, - нардеп Мотовиловець про можливий розкол у "Слузі народу"

Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

На запитання, чи є розкол у фракції "Слуга народу" у світлі останніх подій, народний обранець відповів негативно.

"Організм не може жити і не хворіти. Можливо, це така ось застуда, ми повинні її пройти, стати сильнішими і піти далі. Можливо, це буде щеплення, щоб стало зрозуміло, що більше такого допускати не можна", - зазначив він.

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Водночас Мотовиловець підкреслив, що переймається за своїх однопартійців, бо "репутація їм дана один раз".

"Зараз ти потрапиш у скандал - а завтра, коли внесеш нові законопроєкти, скажуть, мовляв, знову якісь майданчики лобіюєш, що б ти не робив. Репутація - вона одна, не можна її втратити", - переконаний нардеп.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Мотовиловцем читайте тут.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"