Львівський безпековий форум-2019 відкриє відомий британський дослідник війни Лоуренс Фрідман

Про це Цензор.НЕТ повідомили організатори форуму.

Цьогорічними модераторами заходу будуть засновники та співголови форуму генерал-лейтенант американської армії у відставці Бен Годжес та лідерка партії "Об’єднання "Самопоміч" Оксана Сироїд.

За словами Оксани Сироїд, Львівський безпековий форум для України – це можливість подумати над шляхами уникнення багатьох безпекових пасток Кремля. "Саме Львівський безпековий форум вже три роки є незмінним майданчиком для пошуку справжньої "української формули миру". Ми маємо скористатися ідеями і думками найкращих міжнародних експертів", – заявила вона.

Оксана Сироїд підкреслила, що всі зусилля України мають бути зосереджені на пошуку формули, яка враховуватиме, в першу чергу, українські інтереси. "Жодних угод чи компромісів, які допоможуть Росії отримати контроль над Україною. Нам потрібно дбати про зростання нашого збройного потенціалу і отримати підтримку потужних союзників. Це і є "українська формула миру". Саме про неї будемо говорити з нашими партнерами під час Львівського безпекового форуму", – наголосила вона.

Також серед нинішніх спікерів - помічник Генерального Секретаря НАТО з публічної дипломатії Посол Таджан Ілдем, політичний радник Міністра закордонних справ Румунії Георге Магеру і директор Дипломатичної академії України Сергій Корсунський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львівському безпековому форумі будемо шукати альтернативу Мінську і "формулі Штайнмаєра", - Сироїд

Нагадаємо, головна тема цьогорічного форуму – "Росія в Європі – старі помилки та нові виклики". Історія відносин Росії з Європою схожа на коливання маятника – чим теплішими вони стають, тим, з часом, більше загострюється протистояння між ними. Україна є географічним і геополітичним заручником цього коливання протягом багатьох століть. Від того яким кольором забарвлений на політичній карті Київ залежить хто є переможцем у протистоянні Європи та Росії. Чи може Росія бути рівноправним партнером для Європи не застосовуючи силу та страх? Яка справжня ціна російських грошей, вкладених у критичну інфраструктуру – газопроводи, медіа, демократичні інституції?

Трансатлантична єдність вперше під загрозою з часів Другої світової війни. Країни Балто-Чорноморського регіону опиняються під загрозою та змушені шукати шляхів для підсилення власної колективної безпеки від конвенційних та неконвенційних загроз.

Експерти роздумуватимуть над тим, як захистити критичну інфраструктуру – інформаційний і кіберпростір, важливі об’єкти життєзабезпечення, економіку та політичну систему від агресивних дій Росії спрямованих проти України та Заходу. У фокусі дискусій також - формула Штанмаєра, особливий статус Донбасу, Україна – в епіцентрі американського конфлікту, російські виклики для Балто-Чорноморського регіону.

Читайте також: Львів побореться за право провести Олімпіаду-2030 - Садовий

Львівський Безпековий Форум 2018 відбудеться 30 жовтня – 1 листопада 2018 року в Інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

Організатори форуму: ГО "Інститут Просвіти", Український католицький університет, КУ "Інститут міста" та Львівська міська рада.

Львівський безпековий форум відбувається за підтримки Фонду Ганса Зайделя, Фонду Чорного моря Німецького фонду Маршала, Центру Інформації та документації НАТО в Україні та Міжнародного фонду Відродження.

Інформаційні партнери: Український тиждень, KyivPost, Zaxidnet, Фактор Безпеки, Цензор.НЕТ.

Телевізійні партнери: Канал 24, Еспресо, Перший Західний

Ексклюзивний радіопартнер - радіо "Перше", радіопартнер - Громадське радіо.

З програмою форуму можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ.