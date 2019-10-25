Переформатування ДАБІ стане логічним завершенням реформи в галузі, - Кудрявцев

Екскерівник Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев, звільнений в грудні минулого року, вважає, що ДАБІ як "токсичний карально-вимагальний орган потрібно переформатувати" - тільки так можна оздоровити і реформувати будівельну галузь.

"Потрібно повністю позбутися від цього органу, який завжди буде асоціюватися з негативом і корупційними схемами..." - зазначив він в інтерв'ю агентству "УНІАН".

Він заявив, що має намір довести реформу, розпочату ним під час керівництва ДАБІ, до кінця: "Сподіваюся, мої знання і досвід роботи ще знадобляться".

Чиновник також назвав кілька кроків, яких, на його думку, сьогодні гостро потребує будівельна галузь. Потрібно змінити систему видачі дозволів і контролю за будівництвом – документи повинні видаватися автоматично.

Причому, це не повинно бути спеціальною функцією ДАБІ або якогось іншого органу, це проста адмінпослуга, яку можна отримати в електронному вигляді. Також необхідний новий формат контролю за будмайданчиками.

"Інспектор повинен приходити на будмайданчик всього 4-5 разів: на початковому етапі, на рівні декількох поверхів, потім – у кінці будівництва. Метою цих візитів повинна бути не зупинка будівництва, а видача розпорядження щодо усунення порушень, якщо такі є. Якщо ж ...все йде добре, виконані умови всіх будівельних норм, забудовник легко отримує сертифікат про введення в експлуатацію. Причому, цей документ також повинен бути звичайною адмінпослугою і видаватися в електронному вигляді. Хто буде перевіряти - це вже питання для подальшої дискусії, але я б запропонував створити новий орган виключно для цієї функції", - пропонує Кудрявцев.





