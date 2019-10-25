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25.10.19 13:47

Стрілянина в Харкові: одна людина загинула, ще одну поранено. ВІДЕО перестрілки

У Харкові на вулиці Клочківська біля супермаркету "Восторг" сталася перестрілка. В результаті інциденту одна людина загинула, іншу - поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харкова.

Повідомляється, що для розшуку і затримання зловмисників у місті та області введено в дію поліцейську операцію "Сирена".

Стрілянина в Харкові: одна людина загинула, ще одну поранено 01

У мережі з'явився відеозапис перестрілки. Увага! Ненормативна лексика!

Зазначається, що інформація про стрілянину надійшла в поліцію близько 12:05.

За попередньою інформацією правоохоронців, двоє невідомих здійснили постріли зі зброї у двох чоловіків.

"Один з них помер дорогою в лікарню, іншому медики надають необхідну допомогу. Особи потерпілих встановлюються. Автомобіль, на якому зловмисники втекли, знайдений неподалік від місця злочину. Він підпалений", - зазначили в поліції.

Стрілянина в Харкові: одна людина загинула, ще одну поранено 02

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти. Проводиться огляд, опитуються свідки, збираються речові докази.


Стрілянина в Харкові: одна людина загинула, ще одну поранено 03

Крім того, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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