Стрілянина в Харкові: одна людина загинула, ще одну поранено. ВІДЕО перестрілки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харкова.
Повідомляється, що для розшуку і затримання зловмисників у місті та області введено в дію поліцейську операцію "Сирена".
У мережі з'явився відеозапис перестрілки. Увага! Ненормативна лексика!
Зазначається, що інформація про стрілянину надійшла в поліцію близько 12:05.
За попередньою інформацією правоохоронців, двоє невідомих здійснили постріли зі зброї у двох чоловіків.
"Один з них помер дорогою в лікарню, іншому медики надають необхідну допомогу. Особи потерпілих встановлюються. Автомобіль, на якому зловмисники втекли, знайдений неподалік від місця злочину. Він підпалений", - зазначили в поліції.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти. Проводиться огляд, опитуються свідки, збираються речові докази.
Крім того, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.