Поліграф не пропонувати. Зустрінемося в суді: Бно-Айріян подав позов про захист честі і гідності проти Дубінського. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні Олександр Дубінський вкотре зробив невдалу спробу здійснити інформаційний тиск на мене. І розповів всім про справу, яку почало розслідувати ДБР проти мене", - написав він.

Як зазначив Бно-Айріян, пост Дубінського "випадковим чином збігся з моєю позовною заявою про захист честі і гідності, яку я подав на нього сьогодні вранці до Печерського районного суду. І, звичайно, з поверненням Президента в Україну".

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"Предмет позову дуже простий - спростувати/довести:

- що я російський шпигун

- що я номінований на посаду Москаленком і Кононенком і отримую від них зарплату", - зазначив він.

Також губернатор Київщини додав, що сьогоднішній пост нардепа Дубінського буде додано до справи: "Тому, Олександре, зустрінемося в суді, і буду чекати від вас конкретні факти щодо викладених фактів".

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"Поліграф не пропонувати. Після фарсу, який ми бачили на всю країну, просто прийдіть до суду і покажіть факти", - підкреслив Бно-Айріян.

"Щось кількість лайків під вашими постами з кожним днем ​​все менше. Ви втрачаєте популярність. Змініть спамерських пошукових роботів. Навіть ті вже не працюють. А взагалі, боти, це погано. Це як любити самого себе. Або дивитися постійно в дзеркало. Ви ж не такий", - додав глава Київської ОДА.

Нагадаємо, 10 липня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації.

У неділю, 20 жовтня, глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву про звільнення.

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат від "Слуга народу" Олександр Дубінський повідомив, що губернатора Київської області Михайла Бно-Айріяна не замінять людиною Віктора Тимошенка, якого в ЗМІ пов'язували з контрабандистами.