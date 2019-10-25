Суд окупантів визнав невинним сина "народного мера" Антрацита Андрієнка, який збив насмерть школяра

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, трагедія сталася ще в червні, але тривалий час інцидент замовчувався, як "владою", так і в ЗМІ окупантів.

"Жертвою "мажора" тоді став 10-річний школяр з Антрацита Максим Шамардін. Тато винуватця ДТП порішав із Пасічником (ватажок терористів "ЛНР". - Ред.), і справу закрили", - пише журналіст.

Як зазначає Казанський, тепер мати загиблого хлопчика намагається будь-якими способами надати цій історії розголосу, адже, за її словами, Андрієнко не тільки з необережності збив хлопчика, але ще й не побажав викликати йому швидку допомогу.

"Андрієнко О. не тільки збив хлопчика, він не надав жодної допомоги, бригаду швидкої допомоги не викликав. Зі слів свідків, які перебували в момент аварії неподалік місця події, дружина громадянина Андрієнка О., Катерина по мобільному телефону просила допомоги у родичів, але не для мого сина, а для свого чоловіка, усвідомлюючи, що доведеться нести за вчинене відповідальність перед законом", - повідомила мати Максима Шамардіна.

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"Типовий випадок з "русского мира", де життя холопа нічого не варте, а панові з грошима і зв'язками дозволено все", - резюмує Казанський.