Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.10.19 15:26

Окупаційні війська РФ маскують танки, САУ та інше важке озброєння поблизу лінії зіткнення, - розвідка

Окупаційні війська РФ продовжують утримувати танки, САУ та інше важке озброєння поблизу лінії зіткнення, маскуючи їх від спостерігачів.

Окупаційні війська РФ маскують танки, САУ та інше важке озброєння поблизу лінії зіткнення, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, командування російсько-окупаційних військ продовжує використовувати тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях як полігон для відпрацювання тактики дій в умовах інтенсивного застосування безпілотних літальних апаратів, зокрема щодо маскування та прихованого переміщення бронетехніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі погрожують припинити виплати пенсій жителям, які не здали українські паспорти, - ГУР

"В окремих районах поблизу лінії зіткнення окупанти продовжують, у порушення Мінських домовленостей, приховано утримувати танки, самохідні артилерійські установки та інше важке озброєння. При цьому, аби не допустити виявлення замаскованих об’єктів, здійснюють постійне спостереження місцевості з використанням власних безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні ГУР.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100