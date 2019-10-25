Ми не є ворогами президента, на нас можна спиратися, - "Рух опору капітуляції"

Про це активісти заявили на брифінгу на Майдані Незалежності, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас є тривожні сигнали згортання здобутків і реформ, які були зроблені в попередні 5 років, - зазначив політолог Михайло Басараб. - Наша альтернатива мирному плану Зеленського існує. Ми запропонуємо президенту більш детальний план, який зараз розробляється. Українці хочуть миру, але переможного миру".

Ще до віча буде проведено форум представників, на якому будуть обговорені всі проблеми. Активісти розмірковують про розширення опору, і для цього планують переосмислити свої завдання.

Висловився з приводу ситуації і командир 8 батальйону УДА: "Влада продовжує практику Януковича. Суспільство сьогодні як ніколи активне і потужне. Наша активність приведе до того, що нас почують. Ні кроку назад".

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"Нам намагаються нав'язати речі, які суперечать ідеалам, за які в 2013 році на Майдан прийшли люди, - прокоментував командир роти батальйону "Айдар" Ігор Лапін. - Дії влади прямо суперечать тому, що вимагає українське суспільство. Тому всіх закликаю долучитися до нашого руху" .

Блогер Мирослав Гай зазначив, що мир на умовах РФ - це не мир, це капітуляція. Він розповів, що весь вересень прожив на Донбасі, і кількість обстрілів після оголошення перемир'я збільшилася в рази. "Ми не є ворогами Офісу Президента", - додав він, наголосивши, що влада якраз може спиратися на українське суспільство.