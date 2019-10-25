Податківці маніпулюють у питанні ренти, - Інгулецький ГЗК подав до суду на ДПС

Як наслідок, вони ввели в оману народних депутатів, що загрожує фатальними наслідками для галузі і тисяч трудящих. З цього приводу одне з підприємств гірничо-металургійного комплексу вже звернулося до суду.

Позовна заява "Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату" до Окружного адміністративного суду міста Києва є у розпорядженні OBOZREVATEL.

Виходячи з позовної заяви, позивач вимагає відкрити провадження і визнати протиправними дії Державної податкової служби України. Зокрема, мова йде про складений податківцями лист на ім'я голови податкового комітету Верховної Ради України Данила Гетманцева, що містить спотворену інформацію про результати роботи і висновки спільної робочої групи з пошуку компромісу в питанні введення ренти на залізну руду.

Робоча група, до якої увійшли представники ДПС, Міністерства фінансів, підприємств металургійної галузі та найбільших бізнес-спільнот України, провела у вересні 3 засідання. Під час цих засідань було встановлено, що зміна ставки податку та бази оподаткування призведе до того, що рента за надра виросте в середньому в 4,18 раз. Бізнес буде змушений платити на 8,5 млрд грн на рік більше. При цьому рента в Україні стане найвищою в світі. Це знищить не тільки гірничо-видобувну галузь, а й суміжні галузі економіки. Як наслідок, надходження від податку на прибуток скоротяться майже на 20%, а виробництво через втрату ринків скоротиться на 26 млн грн. При цьому бюджет недоотримає щонайменше 11 млрд грн.

Вдарить прийняття законопроєкту 1210 у нинішньому вигляді і по "Укрзалізниці", і по Адміністрації морських портів України, де вантажі ГМК становлять близько 40%.

Тож різке зниження конкурентоспроможності української металургії зіграє на руку хіба що конкурентам з інших країн, де податки – істотно нижчі.

Але незважаючи на результати роботи робочої групи, Державна податкова служба 23 вересня відправила Данилу Гетманцеву свої висновки і пропозиції, в яких повністю спотворила дані і розрахунки впливу законопроєкту, обговорювані на спільних засіданнях.

Зокрема, на думку позивача, ДПС маніпулює, стверджуючи, що підвищення ставки рентної плати до 10% від вартості продукції наблизить розподіл часток економічної вигоди від залізних руд між власником і користувачами до більш паритетного співвідношення 40% до 60% – хоча цей паритет давно виконується . І в ДПС про це знають.

Помилковим і маніпулятивним є також твердження про те, що уточнення терміну первинної переробки забезпечить однозначне визначення об'єкта оподаткування, оскільки воно спровокує збільшення кількості податкових спорів. Крім того, воно призведе до того, що підприємства ГМК змушені будуть віддавати державі 87% заробленого, що призведе до зупинки інвестицій у галузь. Фактично, мова йде не про технічне уточнення, як це подає ДПС, а про впровадження ще одного податку.

При цьому у листі ДПС затверджується, що частка рентної плати у собівартості товарної продукції металургійних підприємств не перевищує 1-1,5%, тоді як реально цей показник становить близько 5%, а у собівартості видобутої залізної руди – до 11%.

Позивач переконаний: неточності і маніпуляції в листі ДПС введуть в оману народних депутатів, які голосуватимуть за скандальний законопроєкт. І однією з позовних вимог просить суд зобов'язати ДПС показати документи і розрахунки, на підставі яких було складено лист. А також пояснити, чому податківці проігнорували всі аргументи робочої групи.