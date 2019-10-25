Рябошапка створив у ГПУ управління реформ

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що робота управління буде зосереджена на двох напрямах - стратегічному плануванні та аналізі, а також впровадженні стандартів якості та адмініструванні реформи.

Нагадаємо, реформа прокуратури передбачає створення Офісу Генерального прокурора, обласних і окружних прокуратур. Щоб працювати в нових органах прокуратури, прокурори мають пройти атестацію для оцінки професійних компетенцій і відповідності вимогам професійної етики та доброчесності. Також після створення нових органів прокуратури буде відкрито набір прокурорів.

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Крім того, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", що набув чинності 25 вересня 2019 року, передбачено затвердження стратегії розвитку прокуратури, розробку системи оцінювання ефективності роботи і навантаження на прокурора, збільшення посадових окладів прокурорів, а також створення Тренінгового центру на базі Національної академії прокуратури України.