Кабмін спростував інформацію про можливе призначення колишнього заступника міністра фінансів РФ Алексашенка радником Гончарука

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"За останні два дні в ЗМІ почала поширюватись інформація про можливе призначення громадянина РФ Сергія Алєксашенка радником Прем’єр-міністра України. Ця інформація не відповідає дійсності. Громадянин Алєксашенко не є радником Прем’єр-міністра України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше видання "Слідство.Інфо" повідомило, що на посаду радника прем'єр-міністра Олексія Гончарука на громадських засадах розглядається кандидатура російського громадянина Сергія Алексашенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ​Радником Гончарука можуть призначити колишнього заступника міністра фінансів РФ Алексашенка, - "Слідство.Інфо"

Алексашенко - відомий російський економіст і громадський діяч, раніше обіймав посади заступника міністра фінансів РФ і заступника глави Центробанку Росії. Він критикував політику чинної влади і негативно відгукувався з приводу існуючої в Росії політичної системи. У 2013 році виїхав на постійне проживання в США.

23 серпня 2017 року стало відомо, що стосовно Алексашенка порушено кримінальну справу за статтею про контрабанду. Повідомлялося, що при проведенні митного контролю пасажирів, що вилітають у Мюнхен, співробітники митниці зупинили Алексашенка, який пройшов через "зелений" коридор, не задекларувавши ордена часів Радянського Союзу та інші нагороди.