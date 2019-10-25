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25.10.19 15:36

Кабмін спростував інформацію про можливе призначення колишнього заступника міністра фінансів РФ Алексашенка радником Гончарука

У Кабінеті Міністрів України спростували інформацію про можливе призначення російського ексчиновника Сергія Алексашенка радником прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Кабмін спростував інформацію про можливе призначення колишнього заступника міністра фінансів РФ Алексашенка радником Гончарука

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"За останні два дні в ЗМІ почала поширюватись інформація про можливе призначення громадянина РФ Сергія Алєксашенка радником Прем’єр-міністра України. Ця інформація не відповідає дійсності. Громадянин Алєксашенко не є радником Прем’єр-міністра України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше видання "Слідство.Інфо" повідомило, що на посаду радника прем'єр-міністра Олексія Гончарука на громадських засадах розглядається кандидатура російського громадянина Сергія Алексашенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ​Радником Гончарука можуть призначити колишнього заступника міністра фінансів РФ Алексашенка, - "Слідство.Інфо"

Алексашенко - відомий російський економіст і громадський діяч, раніше обіймав посади заступника міністра фінансів РФ і заступника глави Центробанку Росії. Він критикував політику чинної влади і негативно відгукувався з приводу існуючої в Росії політичної системи. У 2013 році виїхав на постійне проживання в США.

23 серпня 2017 року стало відомо, що стосовно Алексашенка порушено кримінальну справу за статтею про контрабанду. Повідомлялося, що при проведенні митного контролю пасажирів, що вилітають у Мюнхен, співробітники митниці зупинили Алексашенка, який пройшов через "зелений" коридор, не задекларувавши ордена часів Радянського Союзу та інші нагороди.

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