У питанні підписання угоди з РФ на вилов риби в Азові МЗС посилається на Конвенцію ООН

Про це МЗС повідомило у відповіді на звернення Цензор.НЕТ.

"Метою встановлення квот є забезпечення раціонального використання водних біоресурсів. Так, відповідно до Конвенції ООН з морського права, якщо один і той самий запас(и) асоційованих видів водних біоресурсів трапляється у виняткових економічних зонах двох або більше держав, то ці держави мають прямо або через відповідні субрегіональні чи регіональні організації узгодити заходи, необхідні для координації та забезпечення збереження і збільшення таких запасів (стаття 68).

Керуючись положеннями Конвенції ООН з морського права 1992 року, Уряди України і Російської Федерації уклали угоду про співпрацю в галузі рибного господарства і в 1993 році - Угоду між Державним комітетом України з рибного господарства і рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі.

Українсько-російська комісія з питань рибальства в Азовському морі, заснована п.1 статті 7 Угоди між Державним комітетом України з рибного господарства і рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі, здійснює розподіл квот між сторонами з метою забезпечення збереження біоресурсів Азовського моря", - йдеться у відповіді.

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Питання підготовки і підписання протоколу про рибальство в акваторії Азовського моря МЗС назвав винятковою компетенцією Державного агентства рибного господарства України.

МЗС не коментує питання про те, за якими адмінкордонами буде розподілено квоти, і чи означає ця угода фактичне визнання кордонів, на яких наполягає РФ, вимагаючи визнати Крим російською територією.

Також у міністерстві відмовилися коментувати питання пуску ропи з Херсонської області до Криму.

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