Ми хочемо "підкрутити" деякі речі в Угоді про асоціацію з ЄС, - Кулеба. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.

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"Наша Угода про асоціацію складається з двох частин: політичної й економічної. Ми хочемо привести Угоду у відповідність до реальності. Тому що її зміст був узгоджений 6-7 років тому. Тобто, реальність кардинально змінилася і наші можливості з торгівлі вже просто вийшли за ті норми і стандарти, які закладено в Угоді", - сказав чиновник.

Він, зокрема, зазначив, що за 8 місяців 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зростання торгівлі з ЄС становить 8,1%. За його словами, це дуже висока динаміка і є цілі групи товарів, яких українська сторона готова більше постачати, більше продавати в ЄС, а ЄС готовий більше купувати.

Кулеба підкреслив, що для цього треба змінити угоду.

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Крім того, він зазначив, що є ще й другий блок - політична частина, яку також потрібно привести у відповідність до "реальних амбіцій і потенціалу".

"Ми не хочемо розкласти цю Угоду по поличках, вона має залишитися цілісною. Ми не хочемо зруйнувати те, що є. Ми хочемо, як то кажуть, "підкрутити" деякі речі для того, щоб зробити цю Угоду ефективнішою", - запевнив Кулеба.