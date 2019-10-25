Гончарук дав два тижні на підготовку плану щодо безпечного харчування у навчальних закладах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Гончарука в фейсбуці.

"У наших школах і садках щодня харчуються 5 млн дітей. За 2019 рік у 38% установ встановили порушення в організації харчування - 626 отруєнь. Щодня майже половина дітей наражаються на небезпеку. Це неприпустима історія!" - написав прем'єр.

Він додав, що в областей є 2 тижні, щоб підготувати реалістичний план приведення в порядок державної політики у сфері безпечного харчування в навчальних закладах.

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Гончарук також підкреслив, що важливо впровадити постійне і систематичне навчання персоналу, що працює у сфері дитячого харчування.

"Плюс необхідно внести зміни до відповідних постанов та визначити перелік дітей, яким рекомендована безглютенова і безлактозна дієта. І оновити список рецептурних довідників і збірників меню для шкільних їдалень та осучаснити Державні санітарні правила і норми облаштування шкіл та садочків", - зазначив він.

Крім того прем'єр поставив умову до 15 листопада виконати завдання і відзвітувати про результати главам МОЗ, Міносвіти, Міністерства фінансів, Мін'юсту і Міністерства економіки.

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