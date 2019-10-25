"Формула Штайнмаєра" до миру на Донбасі не приведе, - Кучма

Про це у Чернігові, після традиційного вручення стипендій Благодійного фонду "Україна" кращим студентам Чернігівського національного технологічного університету, сказав експрезидент України Леонід Кучма, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Формула Штайнмаєра до миру на Донбасі не призведе, бо це не формула миру. Це формула на якийсь час політично чи так - а раптом ми дотиснемо українців, вони на неї погодяться, і ми розвернемося... Це взагалі "здати нас із потрохами", так би мовити", - зазначив політик.

За словами Кучми, проведення виборів на Донбасі без попереднього виведення військ, роззброєння, відновлення українського кордону - це повний абсурд. Бо за нинішніх умов контролювати виборчий процес туди не поїдуть ні спостерігачі, ні журналісти.

Читайте також: Не знаю, яким буде новий закон "Про особливий статус Донбасу", будемо обговорювати його і в "нормандському форматі", і з українською громадськістю, - Зеленський

Не може бути мови і про особливий статус Донбасу, вважає експрезидент, тому що це - шлях до конфедераційного устрою України, який для нашої держави є неприйнятним.

Ще одним нюансом, який треба враховувати, перш ніж погоджуватись на якісь умови, зауважив Кучма, є стан окупованої території.

"Цей регіон практично зруйнований. За найскромнішими розрахунками, на його відновлення потрібно 100 млрд євро", - сказав він.

Відтак, додав політик, відновлення миру на Донбасі - процес тривалий, відповідальний і значною мірою залежить від позиції лідерів європейських країн, а, особливо, від позиції Президента США Дональда Трампа.

"Бо сьогодні тільки ця країна більш-менш має вплив на Росію", - зауважив Кучма.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра".

Дивіться також: "Це варіант плану зі здачі України", - боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО