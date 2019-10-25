Загиблий у перестрілці в Харкові був свідком у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова, - адвокат

Про це медіапроєкту "Ґрати" повідомив адвокат Святослав Пархоменко - захисник Олександра Лося, підозрюваного в організації вбивства росіянина, інформує Цензор.НЕТ.

За даними журналістки Ірини Ромалійської, загиблий під час перестрілки Володимир Борох ("Тайсон") - брат цивільної дружини обвинуваченого у вбивстві Вороненкова Олександра Лося. "За інформацією джерел, оплачував його адвокатів. Володимира Бороха затримували у 2017 році разом з Лосем у справі Вороненкова, але через добу відпустили", - написала Ромалійська.

"Саме з Борохом вже після вбивства зустрічався розшукуваний усіма силовими структурами Левенець, якого слідство називає виконавцем вбивства", - доповнює журналістка Олена Лунькова.

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У справі про вбивство Вороненкова фігурував і другий поранений під час перестрілки в Харкові 25 жовтня, стверджує Ромалійська. За її даними, Георгій Ісаков ("Жора") з'явився в справі про вбивство Дениса Вороненкова на етапі слідства.

Нагадаємо, в п'ятницю, 25 жовтня в Харкові відбулася перестрілка, в результаті якої одна людина загинула, іншу доставили в лікарню з пораненням. Поліція переслідувала стрільців. Один з них дістав гранату і за попередніми даними, хотів кинути її в поліцейських, але сам загинув від вибуху. У Харкові введена в дію спеціальна поліцейська операція "Сирена".

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Колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков був застрелений у Києві 23 березня 2017 року. За даними Генпрокуратури, вбивство ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через російського кримінального авторитета Володимира Тюріна. Вдова Вороненкова Марія Максакова, яка раніше була заміжня за Тюріним, стверджує, що той не має жодного стосунку до вбивства.