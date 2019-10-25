Адвокати ДТЕК у справі "Роттердам+" клопочуть про закриття кримінального провадження на основі судової експертизи

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила адвокат групи "ДТЕК" Наталія Дригваль.

"Під час визначення ціни коректно включалися такі чинники, як індекс АРI-2, вартість транспортування від портів Амстердама, Роттердама, Антверпена до українських портів, вартість транспортування вугілля з судна на склади українських портів, вартість транспортування вугілля залізничним транспортом територією України", - сказала адвокат, посилаючись на експертизу.

За словами Дригваль, судовий експерт також підтвердив, що Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердженням Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії у 2016 році забезпечила прозорість механізму формування цін на електроенергію.

"Прийняття порядку не привело до зростання дохідності вуглевидобувних підприємств і ТЕС України вище за середній рівень вугільної та енергетичної галузі", - наголосила вона на базі проведеної експертизи.

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Адвокат стверджує, що аналогічні результати отримали слідчі САП, проте їх не було включено в справу.

Отримані висновки, на думку юриста, є вичерпною підставою для закриття кримінального провадження.

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Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).