Главред "Схем" Седлецька відреагувала на критику розслідування про Маркарову

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Седлецька зазначила, що очікувала критики розслідування, оскільки Маркарова має хорошу репутацію в політико-бізнесових колах.

"Але схоже, наші критики не дивились і не читали самого матеріалу (а отже, керуються просто довірою до Маркарової). Коли емоції спадуть, ці люди зрозуміють, що вони захищали хитру фінансову схему", - зазначила редакторка.

Вона відреагувала на кілька закидів від критиків розслідування.

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Зокрема, Седлецька пояснила чому ця тема виникла саме зараз.

"Попри те, що в основі розслідування лежить подія 2014 року, – ця історія цілком актуальна і сьогодні. Постраждалі вкладники "Актив-банку" все ще мають надію, що їм повернуть їхні заощадження (виведення активів з банку задешево напередодні банкрутства негативно вплинуло на його баланс і можливість повернути вклади). До того ж, державний (!) "Укрексімбанк" досі воює в судах за свою заставу (цей будинок був гарантією, що Клюєви повернуть свій кредит, але його не повернули). Найближче засідання призначене на 5 листопада, і ми їх відстежуємо", - зазначила журналістка.

Вона також відреагувала на наступний коментар журналіста Вахтанга Кіпіані: "Оксано, співчуваю, що тобі доводиться в сотий раз все це пояснювати".

Седлецька зазначила, що саме ця тема ніколи не звучала в ЗМІ. " Раніше були лише розслідування про купівлю Маркаровою "Актив-банку" у Клюєвих. Але до публікації матеріалу "Схем" публічно не було відомо, що напередодні банкрутства банку Маркарова вивела з нього цінний актив – великий будинок на Подолі – на свою фірму. Це для суспільства – нова інформація", - написала вона.

У відповідь на закид про те, чи немає журналістам більше про що писати, Седлецька опублікувала низку розслідувань щодо інших чиновників, зроблених редакцією з початку вересня.

Журналістка також пояснила, який стосунок має до цієї історії Вахтанг Кіпіані та Музей преси.

"Ми окремо на цьому не наголошували в сюжеті (зараз думаю, мабуть, дарма) – але у будинку, який задешево вибув з балансу банку напередодні банкрутства нині розмістився не тільки офіс бізнесу чоловіка Маркарової. Але і Музей-архів преси Вахтанга Кіпіані. На безоплатній основі. Це – меценатство з боку Маркарової. Я з великою повагою ставлюсь до діяльності Вахтанга, але не очікувала, що для нього не просто не буде мати значення історія приміщення, в якому перебуває його архів, але він накинеться на журналістів, які опублікували тривожні факти про недобросовісну історію переділу цього майна. Це дуже сумно", - зазначила Седлецька.

Редакторка "Схем" зазначила, що кожне їхнє "розслідування може бути комусь ситуативно вигідним", проте впливати вони на це не можуть.

"Але публікувати чи ні - завжди вибір простий, тому що не замовчувати ж через ці суспільно важливі факти?", - додала вона.

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У відповідь на заперечення Маркарової причетності до купівлі-продажу будівлі на Подолі, Седлецька сказала:

"Ми листувалися з міністеркою, згодом брали в неї інтерв’ю, велика частина якого потрапила в ефір. Якщо ви подивитесь матеріал – ви побачите, що її аргументи не витримують жодної критики. Вона просто каже на чорне – біле. Маркарова каже, що банк продавав будівлю, коли вона 1) вже не була власницею банку, 2) вже не була власницею фірми-покупця. Це не так. Витяги з реєстру юридичних осіб, взяті на конкретну дату, доводять зворотне".

Нагадаємо, 24 жовтня журналісти опублікували розслідування про те, як майбутня міністерка фінансів Оксана Маркарова в 2014 році перед банкрутством "Актив-банку" вивела з нього на свою фірму цінну нерухомість в історичному центрі Києва. Маркарова заперечує звинувачення.