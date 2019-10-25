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25.10.19 17:28

Главред "Схем" Седлецька відреагувала на критику розслідування про Маркарову

Головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька відреагувала на критику розслідування "Маневр Маркарової" про міністерку фінансів Оксану Маркарову, яка, згідно з матеріалами журналістів, перед банкрутством "Актив-банку" вивела з нього у свою фірму цінну нерухомість в історичному центрі Києва.

Главред "Схем" Седлецька відреагувала на критику розслідування про Маркарову

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Седлецька зазначила, що очікувала критики розслідування, оскільки Маркарова має хорошу репутацію в політико-бізнесових колах.

"Але схоже, наші критики не дивились і не читали самого матеріалу (а отже, керуються просто довірою до Маркарової). Коли емоції спадуть, ці люди зрозуміють, що вони захищали хитру фінансову схему", - зазначила редакторка.

Вона відреагувала на кілька закидів від критиків розслідування.

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Зокрема, Седлецька пояснила чому ця тема виникла саме зараз.

"Попри те, що в основі розслідування лежить подія 2014 року, – ця історія цілком актуальна і сьогодні. Постраждалі вкладники "Актив-банку" все ще мають надію, що їм повернуть їхні заощадження (виведення активів з банку задешево напередодні банкрутства негативно вплинуло на його баланс і можливість повернути вклади). До того ж, державний (!) "Укрексімбанк" досі воює в судах за свою заставу (цей будинок був гарантією, що Клюєви повернуть свій кредит, але його не повернули). Найближче засідання призначене на 5 листопада, і ми їх відстежуємо", - зазначила журналістка.

Вона також відреагувала на наступний коментар журналіста Вахтанга Кіпіані: "Оксано, співчуваю, що тобі доводиться в сотий раз все це пояснювати".

Седлецька зазначила, що саме ця тема ніколи не звучала в ЗМІ. " Раніше були лише розслідування про купівлю Маркаровою "Актив-банку" у Клюєвих. Але до публікації матеріалу "Схем" публічно не було відомо, що напередодні банкрутства банку Маркарова вивела з нього цінний актив – великий будинок на Подолі – на свою фірму. Це для суспільства – нова інформація", - написала вона.

У відповідь на закид про те, чи немає журналістам більше про що писати, Седлецька опублікувала низку розслідувань щодо інших чиновників, зроблених редакцією з початку вересня.

Журналістка також пояснила, який стосунок має до цієї історії Вахтанг Кіпіані та Музей преси.

"Ми окремо на цьому не наголошували в сюжеті (зараз думаю, мабуть, дарма) – але у будинку, який задешево вибув з балансу банку напередодні банкрутства нині розмістився не тільки офіс бізнесу чоловіка Маркарової. Але і Музей-архів преси Вахтанга Кіпіані. На безоплатній основі. Це – меценатство з боку Маркарової. Я з великою повагою ставлюсь до діяльності Вахтанга, але не очікувала, що для нього не просто не буде мати значення історія приміщення, в якому перебуває його архів, але він накинеться на журналістів, які опублікували тривожні факти про недобросовісну історію переділу цього майна. Це дуже сумно", - зазначила Седлецька.

Редакторка "Схем" зазначила, що кожне їхнє "розслідування може бути комусь ситуативно вигідним", проте впливати вони на це не можуть.

"Але публікувати чи ні - завжди вибір простий, тому що не замовчувати ж через ці суспільно важливі факти?", - додала вона.

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У відповідь на заперечення Маркарової причетності до купівлі-продажу будівлі на Подолі, Седлецька сказала:

"Ми листувалися з міністеркою, згодом брали в неї інтерв’ю, велика частина якого потрапила в ефір. Якщо ви подивитесь матеріал – ви побачите, що її аргументи не витримують жодної критики. Вона просто каже на чорне – біле. Маркарова каже, що банк продавав будівлю, коли вона 1) вже не була власницею банку, 2) вже не була власницею фірми-покупця. Це не так. Витяги з реєстру юридичних осіб, взяті на конкретну дату, доводять зворотне".

Нагадаємо, 24 жовтня журналісти опублікували розслідування про те, як майбутня міністерка фінансів Оксана Маркарова в 2014 році перед банкрутством "Актив-банку" вивела з нього на свою фірму цінну нерухомість в історичному центрі Києва. Маркарова заперечує звинувачення.

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