У хворого в Києві хлопчика - нетоксикогенна форма дифтерії, йому навіть не стали вводити сироватку, - лікарі

Про це розповів на брифінгу директор комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва" Юрій Сміщук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У сім'ї троє дітей, вони навчаються в школі. Я скажу, що 16 жовтня дитина в школу вже не ходила, контакти там були обмежені, тим не менш діти всі оглянуті, взяті мазки, обстежена вся сім'я. Нинішній стан дитини — задовільний", - розповів Сміщук.

За його словами, у хворого хлопчика нетоксигенна форма дифтерії, тому сироватку йому не вводили.

"Дитина захворіла 16 жовтня, до наших лікарів мама звернулася 18-го. Лікар-педіатр діяла згідно з наказами, протоколами медичного лікування. Оглянула, призначила лікування, взяла мазок, направила його на дослідження. 22 жовтня ми отримали від лабораторії дослідження, що мазки виявили бактерії дифтерії. Були висновки, що це нетоксигенна форма дифтерії. Але ми працюємо на випередження, на недопущення ускладнень, і дитину було направлено в стаціонар", - зазначив лікар.

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Водночас заступник начальника управління – начальник відділу загальної середньої освіти управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки Олена Батечко повідомила, що у класі, де навчається хлопчик, було обстежено всіх дітей.

"Сьогодні були обстежені всі діти класу, в якому навчається дитина. І зараз проходять обстеження діти 1-4 класів - усі діти, батьки яких забажали пройти таке обстеження", - повідомила вона.

У четвер, 24 жовтня МОЗ підтвердив випадок дифтерії у 9-річного київського школяра. Хлопець не була вакцинована.

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