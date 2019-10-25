Спалах гепатиту в Чернігові: захворіли 12 школярів і посудомийка

Про це повідомила заступник гендиректора Чернігівської обласної дитячої лікарні Людмила Кривець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "UA: Чернігів".

Спочатку в лікарню потрапили 4 п'ятикласники і співробітниця харчоблоку. У школі провели санобстеження.

"Нашим управлінням було оперативно організовано проведення санітарно-епідеміологічного обстеження в школі №7. Під час проведення санітарного обстеження були відібрані зразки продукції, були відібрані зразки продукції зі шкільного буфету і відібрали зразок водопровідної води", - розповів начальник відділення Держпродспоживслужби Павло Моргацький.

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Пізніше стало відомо про госпіталізацію ще 8 учнів цієї ж школи. Тип гепатиту, з яким вони потрапили в лікарню, зараз встановлюють.