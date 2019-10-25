Україна відкриє в Єрусалимі дипломатичний офіс з просування інвестицій

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомив міністр закордонних справ Ісраель Кац.

"Офіс отримає статус дипломатичного представництва України в Єрусалимі. Основним напрямком діяльності цієї установи буде просування інновацій та інвестицій у сфері високих технологій", - цитує Каца видання newsru.co.il.

За словами глави МЗС, відкриття офісу з просування інновацій та інвестицій є одним з підсумків візиту прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху до Києва влітку 2019 року. Тоді під час переговорів обговорювалася можливість відкриття окремих офісів в Києві та Єрусалимі.

"Ця подія є результатом стійких відносин в сфері зовнішньої політики між нашими державами. Крім того, воно є свідченням наміру обох сторін продовжувати і просувати ці відносини у всіх сферах, приділяючи особливу увагу економічному співробітництву та сфері інновацій і високих технологій", - зазначив Кац.

Нагадаємо, що посольство України в Ізраїлі розташоване в Тель-Авіві.

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