Зеленський підписав закон про позбавлення депутатів-прогульників виплат

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради , інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, Зеленський підписав зміни до Регламенту Верховної Ради України про припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України".

"25.10.2019 Повернуто з підписом від президента", - йдеться в таблиці статусу законопроєкту.

Нагадаємо, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" та Регламент Верховної Ради України про припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України "(№1035-2). Ухвалення відповідного рішення підтримали 265 народних депутатів за мінімально необхідних 226-ти.

Закон визначає, що народному депутату не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням повноважень за відповідний календарний місяць, якщо він упродовж календарного місяця впродовж однієї чергової сесії ВР без поважних причин не бере особистої участі в більш ніж 30% голосувань при узваленні рішень на пленарних засіданнях парламенту або в більш ніж 50% засідань комітету, до складу якого він обраний.

Також, згідно із законом, народні депутати перед відкриттям кожного пленарного засідання мають реєструватися в залі засідань за допомогою електронної системи шляхом натискання кнопки "за".

У разі, якщо народний депутат не зареєструвався таким чином, але впродовж пленарного засідання здійснював голосування з питань порядку денного, він вважатиметься зареєстрованим за допомогою електронної системи.

Дані участі народних депутатів у не менш ніж 70% голосувань є підставою для нарахування їм зарплати за час участі в пленарних засіданнях. Облік їхньої участі в голосуваннях здійснюється за допомогою електронної системи, а відповідні дані публікуються за кожен день пленарних засідань на офіційному сайті Верховної Ради і на особистій сторінці народного депутата, розміщеній на сайті парламенту.