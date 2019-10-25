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25.10.19 20:03

Від початку доби ворог 9 разів порушив перемир'я, поранено трьох наших воїнів, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Від початку доби ворог 9 разів порушив перемир'я, поранено трьох наших воїнів, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли наших позицій:

Упродовж цієї доби поранення зазнали троє військовослужбовців Об'єднаних сил. Один - у результаті обстрілу, двоє - внаслідок підриву на встановленій раніше ворогом розтяжці, яку той залишив, відступаючи з певних позицій".

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