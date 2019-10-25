Від початку доби ворог 9 разів порушив перемир'я, поранено трьох наших воїнів, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Новомихайлівки - з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Красногорівки - з СПГ і крупнокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Водяного - зі стрілецької зброї і станкових і ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Лебединського - з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли наших позицій:
- двічі поблизу Новозванівки - з автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів;
- неподалік Хутору Вільного - зі стрілецької зброї;
- біля Луганського - з СПГ, автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.
Упродовж цієї доби поранення зазнали троє військовослужбовців Об'єднаних сил. Один - у результаті обстрілу, двоє - внаслідок підриву на встановленій раніше ворогом розтяжці, яку той залишив, відступаючи з певних позицій".