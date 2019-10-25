Міст у Станиці Луганській відновлять за графіком, до 27 листопада, - Комарницький

Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"У цьому я не маю жодних сумнівів. Існує графік. Щовечора проводжу наради з будівництва цього мосту. Мінімум раз на тиждень виїжджаю на місце, знаю ситуацію, до 27 листопада його буде побудовано", - зазначив Віталій Комарницький.

Процес ремонту ускладнюється через відсутність поблизу великих промислових міст за винятком окупованого Луганська.

"Є робочі моменти. Наприклад, найближча точка доставки бетону - це Лисичанськ або Рубіжне, тобто більш ніж 150 кілометрів. Це, звичайно, абсурд возити звідти. Але, на жаль, такий стан нашої промисловості", - додав Комарницький.

Читайте також: "Велике досягнення": Сайдік вражений темпами робіт з ремонту моста через річку Сіверський Донець

5 жовтня на мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід, поки відновлюють основний міст.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об'єкт можна відновити впродовж місяця.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування - КПВВ "Станиця Луганська". Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 моста через Сіверський Донець.