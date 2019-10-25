Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.10.19 20:25

18 депутатів Київради зі 120 попросили Зеленського звільнити Кличка

18 депутатів Київської міської ради на чолі з Сергієм Гусовським і Іллею Сагайдаком попросили президента Володимира Зеленського звільнити главу Київміськадміністрації Віталія Кличка і забезпечити проведення дострокових виборів у Києві.

18 депутатів Київради зі 120 попросили Зеленського звільнити Кличка

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відкритому листі, який оприлюднено С. Гусовським у Фейсбуці.

Депутати пишуть, що на рівні центральної влади після обрання Зеленського і нової Верховної Ради спостерігаються "перші позитивні зрушення", а в цей час Київ з Віталієм Кличком продовжує жити "за іншими правилами - шахрайства, кумівства, корупції і зловживання владою".

"Столицею нашої держави все ще керують люди, які і надалі не захищають інтереси громади, а використовують бюджет задля власного збагачення. Результатом такого "господарювання" є хаотична забудова, транспортний колапс, жахлива екологія та застаріла система ЖКГ", - сказано в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я обов'язково поспілкуюся з Кличком перед тим, як вирішуватиму питання про його звільнення, - Зеленський

Лист підписали в основному члени "Київської команди": Сергій Гусовський, Юлія Лобан, Максим Борозенець, Юрій Вахель, Сергій Башлаков, Костянтин Богатов, Людмила Березницька, Леонід Антоненко, Вадим Васильчук, Олексій Руденко, Анна Сандалова, Андрій Таранов, Сергій Харчук, Наталя Шульга. Також за звільнення Кличко висловилися Ілля Сагайдак, Дмитро Стрижов, Вадим Ноздря і Вадим Онуфрійчук.

18 депутатів Київради зі 120 попросили Зеленського звільнити Кличка 01
18 депутатів Київради зі 120 попросили Зеленського звільнити Кличка 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100