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25.10.19 23:38

Суд відправив викрадачку немовляти на Київщині під нічний домашній арешт

Ірпінський міський суд Київської області на 2 місяці відправив під нічний домашній арешт з 20:00 до 08:00 Анастасію Глотову, затриману за викрадення тримісячного хлопчика в Коцюбинському.

Суд відправив викрадачку немовляти на Київщині під нічний домашній арешт

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Суд зобов'язав підозрювану носити електронний браслет і заборонив спілкуватися з потерпілою.

Адвокат Глотової заявив суду, що склад злочину не передбачає такої суворої міри запобіжного заходу, як тримання під вартою і просив вибрати альтернативний - домашній арешт.

Прокуратура ж відзначала ризики втечі, тиску на свідків, приховування або знищення доказів і просила суд заарештувати дівчину на два місяці без альтернативи внесення застави.

Жінці інкримінують статтю 146 Кримінального кодексу України - викрадення людини. У разі доведення провини їй загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, вранці 23 жовтня в селищі Коцюбинське невідома жінка викрала 3-місячну дитину у матері і зникла в невідомому напрямку на автомобілі.

Пізніше поліція повідомила про затримання викрадачки.

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