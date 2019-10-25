Аудит МОЗ виявив численні порушення в Інституті раку

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті міністерства.

Перевірка, яка охопила період з 1 січня по 20 вересня 2019 року, встановила, що потреби для закупівлі лікарських засобів і медичних виробів формувалися в установі безсистемно. В результаті зафіксовано випадки несвоєчасних поставок і неналежний контроль за відвантаженням товарів.

В Інституті раку створено необґрунтовано великі залишки препарату Метотрексат Тева (доросла онкологія) - понад 4 тисячі упаковок при середньорічному використанні близько 800 флаконів.

Не використовуються 7 одиниць дорогого медичного обладнання, зокрема закуплений ще у 2011 році лінійний медичний прискорювач Varian Clinac iX.

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Виявлено нестачу 149 комп'ютерів загальною вартістю 700 тисяч гривень, які було куплено в 2017 році для створення медичної інформатизаційної системи.

МОЗ направило матеріали аудиту в правоохоронні органи.

Національний інститут раку - провідний заклад МОЗ України з проблеми онкології.

У серпні 2019 року співробітники правоохоронних органів заявили про викриття лікарів Інституту на продажу безкоштовних ліків для онкохворих.