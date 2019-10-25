У Міноборони хочуть відновити призов на строкову службу в армію з 18 років

Про це розказав начальник відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ підполковник Микола Качаненко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

Нещодавно відповідна ініціатива була озвучена в Офісі Президента в ході робочої наради, яку підтримав Генеральний Штаб ЗС України.

За словами офіцера, в питаннях призову до лав Збройних Сил існують певні розбіжності між законом "Про військовий обов’язок і військову службу" і президентським Указом про призов. У законодавчому документі йдеться, що призову на строкову службу підлягають громадяни, яким "виповнилося 18 років та старші особи, які не досягли 27-річного віку". А відповідно до останніх президентських указів, призивали громадян з 20 років.

Окрім відновлення призову з 18 років, а не як зараз у 20 років, також було піднято питання збільшення суми штрафів щодо неявки за повісткою та інші законодавчі ініціативи щодо підвищення відповідальності призовників за порушення правил військового обліку і, зокрема, за неявку до військкомату за повісткою та ухилення від військової служби

"Для призовника сьогодні не є проблемою сплатити штраф у 255 гривень і продовжувати ігнорувати повістки. За ухилення від військової служби у нас покарання не "позбавлення волі", а лише "обмеження". Найсуворіший наш суд у кращому випадку може винести вирок у вигляді умовного покарання. Тому окремим призовникам вигідніше навіть бути умовно засудженими, ніж служити у війську", – розказав Качаненко

Тому є ймовірність, що наступний Указ президента про призов громадян на строкову службу відповідатиме Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" і юнаків знову призиватимуть до війська з 18 років.

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