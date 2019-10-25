Депутати від Закарпаття попросили в Угорщини допомоги з сироваткою від дифтерії

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі народного депутата Роберта Горвата, інформує Цензор.НЕТ.

"Народні депутати Роберт Горват, Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Владіслав Поляк звернулися до Генерального консула Угорщини в Україні Бугайла Йожефа із проханням допомогти Закарпатській області з постачанням сироватки проти дифтерії. Прикро, що звертатися по допомогу потрібно до сусідніх країн, проте, в першу чергу, необхідно попередити та запобігти виникненню епідемії дифтерії", - прокоментував заяву Горват.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на цьому тижні в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії. Інфекцію виявили у 15 студентів-іноземців Ужгородського національного університету.

У середу для чотирьох інфікованих використали усю наявну в області сироватку проти дифтерії — 8 доз. У четвер на спеціальному засіданні комісії в МОЗ було вирішено надіслати на Закарпаття ще 20 доз антидифтерійної сироватки.

Адміністрація Ужгородського національного університету також звернулася за допомогою надати 100 доз вакцини в посольство Індії (хворі студенти - громадяни цієї країни). Очікують, що вакцина з Індії надійде в Закарпаття наступного тижня.

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