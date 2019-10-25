Суд у Житомирі заарештував сепаратистку, що сприяла діяльності "ДНР"

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі прокуратури Житомирської області, Корольовський районний суд Житомира застосував стосовно затриманої запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення грошової застави терміном на 2 місяці.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

"Громадянка України, уродженка та мешканка Донецької області, поділяючи погляди та мету учасників терористичної організації "ДНР", у період з квітня 2019 року по теперішній час, сприяла цій терористичній організації", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, сепаратистка збирала та передавала відомості розвідувального характеру щодо дислокації, переміщення сил та засобів Збройних сил України та інших збройних формувань, які брали участь в АТО та у подальшому в ООС на території Донецької області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі Управління СБУ в Житомирській області. Санкція статті 258-3 ч.1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленні волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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