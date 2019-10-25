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25.10.19 21:41

Податкова міліція Києва ліквідувала підпільний цех із виробництва алкогольного фальсифікату. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві припинили діяльність підпільного цеху, в якому виготовляли фальсифікований алкоголь, і вилучили з незаконного обігу велику партію підакцизних товарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Податкова міліція Києва ліквідувала підпільний цех із виробництва алкогольного фальсифікату 01

В рамках проведення операції "Акциз - 2019" було встановлено жителя міста Києва, який в одному з нежитлових приміщень організував діяльність підпільного виробництва підакцизних товарів шляхом змішування спирту з водою і додаванням концентрату харчових добавок з подальшою перегонкою через спеціальне обладнання.

Податкова міліція Києва ліквідувала підпільний цех із виробництва алкогольного фальсифікату 02
Податкова міліція Києва ліквідувала підпільний цех із виробництва алкогольного фальсифікату 03

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Податкова міліція Києва ліквідувала підпільний цех із виробництва алкогольного фальсифікату 04

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено 234 дал ЛГВ, 100 дал спирту та обладнання загальною орієнтовною вартістю 1 млн 91 тис. гривень.

Податкова міліція Києва ліквідувала підпільний цех із виробництва алкогольного фальсифікату 05
Податкова міліція Києва ліквідувала підпільний цех із виробництва алкогольного фальсифікату 06

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Податкова міліція Києва ліквідувала підпільний цех із виробництва алкогольного фальсифікату 07

Проти правопорушника складено адміністративний протокол за ч.1 ст.177-2 КУпАП.

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