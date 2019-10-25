"Крим - всіх людей", - Міс Україна-2019 Маргарита Паша. ВIДЕО

Відповідне відео опублікувало видання "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"Крим - всіх людей. Вся територія Землі, вона належить усім нам", - сказала Маргарита Паша в коментарі під час святкування Дня ООН в Україні.

Також вона додала, що відвідувала півострів у дитинстві. А її улюблені місця - Ялта і Форос.

За словами Маргарити Паша, її сестра зараз живе в Феодосії.





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На запитання журналістки про те, якого майбутнього вона бажає для Криму, Паша відповіла: "Тільки процвітання".

У грудні цього року Маргарита Паша представлятиме Україну на конкурсі "Міс світу" в Лондоні.