Багато що залежить від результатів Нормандського формату, - Разумков щодо закону про особливий статус Донбасу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Разумков висловив позицію України про необхідність переговорів у нормандському форматі, після чого можна буде перейти до обговорення законопроєкту про особливий статус Донбасу.

"Президент є ключовою фігурою в переговорному процесі, і багато що залежить від результатів Нормандського формату. Але всі законодавчі ініціативи з цього питання широко обговорюватимуться як у парламенті, так і в українському суспільстві", - підкреслив спікер Ради.

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