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25.10.19 22:07

"Укрзалізниця" не добудовуватиме Дарницький вокзал у Києві

"Укрзалізниця" не бачить економічної доцільності добудовувати Дарницький вокзал у Києві.

"Укрзалізниця" не добудовуватиме Дарницький вокзал у Києві

Про це заявив директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики УЗ Антон Саболевський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дарницький вокзал - це складна тема. Історія вже трохи пішла вперед - там вишикувалася певна кількість комерційних центрів навколо. Тому поки ми не бачимо економічної доцільності добудовувати цей об'єкт", - заявив він.

Раніше, в 2015 році, "Укрзалізниця" планувала відкрити в недобудованому будинку Дарницького вокзалу адміністративну частину, торговий комплекс і вела переговори про можливе відкриття там готелю.

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