Загиблого на Донбасі українського воїна Дмитра Антикова поховають 26 жовтня в Ніжині

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі місцевого видання Nizhyn News із посиланням на слова пресофіцера Бригади швидкого реагування Андрія Куліша.

Дмитро Антиков, 1995 року народження, головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї гаубичного артилерійського дивізіону 4-ї бригади оперативного призначення (Бригада швидкого реагування) Національної Гвардії України. Загинув 23 жовтня під час виконання бойового завдання на передовій поблизу селища Новолуганське на Світлодарській дузі. Рухаючись на спостережний пункт у густому тумані Дмитро Антиков не помітив обірвану лінію електропередач біля зруйнованого обстрілами будинку та був смертельно уражений струмом.

"Це сталося безпосередньо на передовій, в зоні виконання завдань. Старшина був коригувальником. Саме відбувалася зміна поста, він ішов на позиції, а в цей час був дуже сильний туман і там така місцевість, там була будівля зруйнована вибухами і обірвало лінію електропередач. Він у густому тумані не помітив цю обірвану лінію і був смертельно уражений струмом. Ми йому відразу надали першу допомогу, намагалися запустити серце, але на жаль результату це не дало. Він виконував бойове завдання і дістав не бойову, але смертельну травму", - цитує видання слова пресофіцера.

Дмитро Антиков народився 01.03.1995 року. З 2015 року проходив службу у в/ч 3027 (Нові Петрівці), з 2016 - у в/ч 3018. Навчався в Ніжинському університеті ім. Гоголя на історико-юридичному факультеті, в червні 2019 отримав диплом бакалавра.

У нього залишилися батьки, сестра і дружина (одружився у вересні цього року).

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